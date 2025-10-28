日産自動車株式会社は、プレミアムスポーツセダン「スカイライン」の一部仕様向上とともに、特別限定車「400R Limited」を発表した。 今回の一部仕様向上では、エクステリアカラーに特別な日産スポーツカーのみに採用される特別色「ワンガンブルー」を追加設定し、安全性能の強化もおこなっている。また、400台限定の「400R Limited」は、足回りやブレーキ性能を最適化し、専用カーボ