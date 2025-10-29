Eggs ’n ThingsとEggs ’n Things Coffeeに、期間限定で「焼き芋ブリュレパンケーキ」と「さつまいもバターのエグスンベネディクト」が登場！ドリンクにもさつまいもを使用し、まさに“さつまいも”づくしになっています☆ Eggs ‘n Things「焼き芋ブリュレパンケーキ」 販売期間：2025年10月23日（木）〜11月25日（火）取扱店舗：国内全店舗 Eggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee全店舗に『焼き芋