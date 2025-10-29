カールスルーエ戦でゴールを決め喜ぶボルシアMGの町野＝メンヘングラッドバッハ（共同）【ベルリン共同】サッカーのドイツ・カップは28日、各地で2回戦が行われ、ボルシアMGの町野修斗はホームのカールスルーエ戦で前半3分に移籍後公式戦初ゴールとなる先制点を挙げた。後半途中に退き、試合は3―1で勝った。藤田譲瑠チマのザンクトパウリはホームでホッフェンハイムと2―2で延長を終え、PK戦を8―7で制した。藤田はフル出場し