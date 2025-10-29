高市新政権の支持率は共同通信調査で64％、読売新聞で71％と好調な出だし。若年層と保守層の支持が回復したことから早くも来春解散を予想する声も上がるが、岩田明子氏はその可能性を否定。政策実現を優先するとみる。秋の臨時国会ではガソリン暫定税率の廃止や社会保障改革などが進む見込みだ。ジャーナリストの岩田明子氏は、高市政権は“選挙のための内閣”ではなく、“政策実現のための内閣”であると、期待をにじませる。