ユヴェントスは月曜日、公式戦8試合未勝利、4試合無得点という状況を受けて、監督のイゴール・トゥドール監督の解任を発表した。その後、後任として前イタリア代表監督のルチアーノ・スパレッティの招聘を電撃発表している。ユヴェントスとイタリアのレジェンドであるジャンルイージ・ブッフォン氏は現地紙『Corriere dello Sport』のイベントで同新監督への支持を表明した。「私にとって、ルチアーノは野心を持ち続けたいビッグク