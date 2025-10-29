29日の朝、山形市成沢の東海大山形高校の南西側にある河川敷にクマがいるのが確認されています。現在猟友会が現場に到着し、対応を検討しています。 【写真を見る】東海大山形高校そばにクマ猟友会が対応で現場に（山形市）