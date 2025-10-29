巨人は２９日、現時点で未定となっている一部部門をのぞいた来季のコーチングスタッフを発表した。来季は１軍から３軍すべてでヘッドコーチ、総合コーチを置かず、各軍ともオフェンス（打撃と攻撃の戦略・戦術）、ディフェンス（守備と走塁）、バッテリー（投手と捕手）の３分野を統括するコーチを配置する体制に刷新された。今季はリーグ連覇を逃し、かつ阪神の独走Ｖを許した反省から１軍から３軍までの担当分野における指