テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２９日、米大リーグ「ワールドシリーズ第３戦」でドジャースが延長１８回で６―５でブルージェイズを破り２勝１敗となったことを報じた。ドジャース・大谷翔平投手は「１番・指名打者」でスタメン出場し、４打数４安打５四球で１試合で９打席連続出塁の活躍だった。ブルジェーイズが大谷に４打席連続で申告敬遠したことにコメンテーターを務める元テレビ朝