女優の桜井日奈子(28)が29日に自身のインスタグラムを更新。お気に入りのアイテムを紹介した。「狙ってた @amerivintage のニット」と書き出した桜井。「AMERI VINTAGE」の新作ニットを身にまとった写真を掲載した。「うしろあみあみになっててかわいいんだよ」として、ざっくりあいた背中をアピール。キュートな服装と表情でファンを魅了した。コメント欄では「かわいい」「めちゃくちゃ似合ってる！！」「堪んないですね