米アマゾン・コムのロゴ＝2023年12月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米インターネット通販大手アマゾン・コムは28日、ホワイトカラーを中心に従業員約1万4千人を削減すると発表した。人工知能（AI）の活用拡大などを背景に、組織をスリム化して意思決定の機動力を高める狙い。アンディ・ジャシー最高経営責任者（CEO）は6月、生成AIの導入で効率が高まり「今後数年で従業員が減少する可能性がある」と述べていた。アマ