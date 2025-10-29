毛穴悩みを抱える女性に朗報です。美と健康を追求して140年の明色化粧品から、“毛穴専門”シリーズ「ケアナボーテ」より新商品「毛穴落ち防止UVプライマー」が登場。メイクの毛穴落ちやテカリを防ぎながら、SPF50＋・PA＋＋＋＋で紫外線も強力カット。1,320円(税込)で2025年10月28日(火)から一部ドラッグストアにて先行販売されます。肌にやさしく、美しく仕上げたい方にぴったりの下地です♡ 毛穴落ちを