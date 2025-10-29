ロッテの都城秋季キャンプが29日にいよいよ始まる。今季プロ7年目にして自身初の規定打席に到達した藤原恭大は、ZOZOマリンスタジアムで行われていた秋季練習から「この秋から長打が基本的になるようなスイングを心がけてやっています」と“長打”を狙う打撃スタイルに着手。秋季練習の終盤ではライトへ引っ張った打球も増え、「感覚はすごく良くなっています」と手応えを掴み秋季キャンプを迎える。秋季キャンプでは「ハー