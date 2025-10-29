人気スマートフォンゲーム「ドラゴンクエストウォーク」の関連イベント「秋祭り」が、３１日から１１月３日まで仙台駅前商店街で開かれる。期間中は通りにゲーム音楽を流し、モンスターの立像を設置。スタンプラリーといったプレーヤー以外も楽しめる仕掛けも多く、街中がドラクエ一色に染まりそうだ。配信元のスクウェア・エニックスが主催し、１１月１、２日に七北田公園（仙台市泉区）などで開かれるウォーキングイベント「