【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：47,706.37 △161.78（10/28）NASDAQ：23,827.49 △190.04（10/28） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って4日続伸、連日で最高値を更新しました。合成麻薬フェンタニルの問題などで米中両国が歩み寄る可能性が伝わり、米中貿易摩擦の緩和期待や、好材料が伝わった個別株が買われたことが株価指数を支えました。ダウ平均は207ドル高の47,752ドルで堅調なスタ