◆東京六大学野球秋季リーグ戦第７週第３日▽法大１０―１東大（２８日・神宮）神宮球場の記者席にある会見場では一瞬、敗者と勝者が交錯する。報道対応を終えた東大のサブマリン・渡辺向輝（４年＝海城）のもとへ、法大の主将・松下歩叶（４年＝桐蔭学園）が駆け寄った。「ナイスピッチング！」と話しかけ、固く握手を交わした。大学ラストゲーム。互いが過ごした４年間への敬意が表れたシーンだった。松下は言った。「彼も