東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値177.23高値178.05安値177.00 178.90ハイブレイク 178.48抵抗2 177.85抵抗1 177.43ピボット 176.80支持1 176.38支持2 175.75ローブレイク ポンド円 終値201.90高値203.92安値201.67 205.57ハイブレイク 204.75抵抗2 203.32抵抗1 202.50ピボット 201.07支持1 200.25支持2 198.82ロ&#1254