東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.87高値8.89安値8.78 9.02ハイブレイク 8.96抵抗2 8.91抵抗1 8.85ピボット 8.80支持1 8.74支持2 8.69ローブレイク シンガポールドル円 終値117.56高値117.91安値117.27 118.53ハイブレイク 118.22抵抗2 117.89抵抗1 117.58ピボット 117.25支持1 116.94支持2 116.61ローブレイ