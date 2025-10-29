NBAのサマーリーグでニックスを率いた吉本泰輔コーチ＝2023年、ラスベガス米プロバスケットボールNBAのニックスで監督補佐などを歴任してきた吉本泰輔氏（44）が、今季からNBA下部Gリーグでナゲッツ傘下のゴールドのアシスタントコーチを務めることが28日、分かった。同チームが明らかにした。大阪府東大阪市出身の吉本氏は、NBAで若手の登竜門といわれるサマーリーグでニックスの監督も経験した。（共同）