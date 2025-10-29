日米の政府は、関税協議で合意した80兆円規模の対米投資について、エネルギーやAIなどの分野で候補となる投資案件をまとめた共同文書を発表しました。【映像】総額60兆円の対米投資案件に日本企業が関心「多くの企業が名乗りを上げてですね、関心を示してくださりということについては、大変期待の持てるありがたいことだなというふうに感じています」（赤沢経産大臣）共同文書では、エネルギー、AI、レアアースなどに関する21