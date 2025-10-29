昨年7月、米ウィスコンシン州ミルウォーキーでの共和党大会で演説するトランプ氏の孫娘カイ・トランプさん（左）と長男ジュニア氏【ニューヨーク共同】トランプ米大統領の孫娘カイ・トランプさんが、米女子ゴルフツアーのアニカ・ゲインブリッジ・ペリカン（11月13〜16日・フロリダ州ベレア）にスポンサー推薦枠で出場すると28日、AP通信が報じた。カイさんはトランプ氏の長男ジュニア氏の長女で高校生。これまでアマチュアの