山本淳が手掛ける「ジュンワイ（Jun.y）」が、2ndコレクション「DRAW A LINE BLANK PIECE OF PAPER」の展示会を開催している。会場は資生堂銀座ビル 2階 ホワイエ。来場者からのオーダーも受け付けている。 【画像をもっと見る】 山本は1995年東京生まれ。文化服装学院を卒業し、国内ブランドでの勤務を経て、2023年に独立。2024年に1stコレクションを発表し、同年「装苑」の「feature mode」巻頭企画でルックが紹介された。12