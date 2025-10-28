ディオール（DIOR）」が、ブランドを象徴する香りや場所に着想したキャンドルコレクション「ラ コレクシオン プリヴェ キャンドル」（全10種うち新2種、各250g 2万240円）をリニューアルし、新たな香りを発売する。一部アイテムを除き、10月28日から公式オンラインブティック、ハウス オブ ディオール ビューティー 丸の内、そごう横浜で、10月29日から伊勢丹新宿店、西武池袋本店、大丸心斎橋店で先行販売。10月31日から全国の