北海道電力によると29日午前8時20分現在で、旭川市や、愛別町など上川振興局管内で約2万3000戸が停電しているということです。道内ではきのうから寒気が流れ込んだ影響で雪が降っていて、北海道電力によると降雪により送電線などに不具合が出ている可能性があるということです。復旧作業が続けられていますが、午前9時すぎまでに、停電はほぼ復旧しています。