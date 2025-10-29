三洋販売は、オフィシャルグッズストア「SANYO-MART(サンヨーマート)」にて、『Pスーパー海物語IN沖縄6』導入記念グッズ第2弾の販売を開始した。第2弾では、「美ら旅(ちゅらたび)モード」の世界観を楽しめる全17種のキャラファインマットをはじめ、モード選択ロゴをあしらったペンケース、新キャラクター「こばちぃ＆ぴたるん」のマグネットなど、新アイテムを豊富にラインナップ。さらに、アクリルキーホルダーやトレーディング缶