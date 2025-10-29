（ＣＮＮ）南米ブラジルのリオデジャネイロで２８日、当局による組織犯罪の大規模な摘発が行われ、少なくとも６４人が死亡した。治安当局者がＣＮＮブラジルに明らかにした。死者には警官４人が含まれているという。ＣＮＮブラジルが入手した映像には、摘発現場で複数の火災が発生している様子が映っており、銃声も聞こえる。リオデジャネイロ州政府は犯罪組織コマンド・べルメーリョ（ＣＶ）の支配エリア拡大を阻止することを目的