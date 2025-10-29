2025年10月20日時点で、東京・新宿で上演中の「NINJA＋KABUKI TOKYO」が月間動員数2,000人を突破。来場者の99％が海外からのインバウンド客という驚異的な数字を記録している。しかしこのブレーク現象を、日本人の多くにはまだ知られていない。「NINJA＋KABUKI TOKYO」(主催：マルハン東日本カンパニー、企画：日本忍者協議会、運営：TryHard Japan)、日本忍者協議会が総合プロデュース、歌舞伎界の名門であり国際的にも高い評価を