竹内涼真と町田啓太がダブル主演するNetflix映画『10DANCE』が、12月18日から配信されることが決まった。竹内、町田それぞれのダンスパートナー役を演じる追加キャストとして、土居志央梨と石井杏奈の出演も発表された。【写真】町田啓太＆石井杏奈ペアのダンスシーンも！本作は、男性2人のダンスに懸ける情熱と闘志、苦悩、嫉妬、愛を描き、競技ダンス漫画の先駆け的作品として人気を博すだけでなく「このBLがやばい！2019」