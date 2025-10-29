巨人は２９日、来季のコーチングスタッフを発表した。今季はリーグ３位に終わり、来季の２年ぶり優勝と１４年ぶり日本一に向け、目玉人事は１軍のヘッドコーチを置かない３チーフ制。オフェンス、ディフェンス、バッテリーの３部門にチーフコーチを置き、各部門のコーチと連係する。発表された新たな陣容は以下の通り。ファームではジャイアンツアカデミーコーチの西村健太朗氏、大田泰示氏、日本ハムで今季限りで現役引退し