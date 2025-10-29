中国が西海（ソヘ、黄海）の韓中暫定措置水域（PMZ）に無断で構造物を設置して緊張が高まっているが、先月、両国がこの構造物をめぐって対峙していた事実が明らかになった。これに先立ち2月にも中国海警が構造物の点検に出た韓国船を威嚇していたが、これと同様の状況が7カ月後に再び繰り返されたことになる。米国のシンクタンク「戦略国際問題研究所（CSIS）」は27日（現地時間）に発刊した報告書「暫定措置水域での韓中対峙」で