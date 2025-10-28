日本特殊陶業株式会社は、2025年10月30日から開催される「JAPAN MOBILITY SHOW 2025」に出展すると発表した。 同社ブースでは、スパークプラグやセンサなど既存製品に加え、水素や電気など次世代エネルギー領域の先端技術を紹介。固体酸化物形電解セル（SOEC）やリバーシブルSOCシステムなど、セラミック技術を応用した環境対応型ソリューションを展示する予定だ。モビリティの未来を支える技術を