ドジャース、ウィル・スミス捕手の妻・カラさんが２８日（日本時間２９日）、自身のインスタグラムに新規投稿。スコアボードのビジョンに表示された夫の紹介文を紹介。ファンの感動を呼び、愛娘たちの観戦ショットも公開した。「すごく素敵」「本当に最高」と記されたのはスコアボードのビジョンに記されたスミスのメッセージ。「愛娘のお父さんとして誇りに思う。シャーロット、レイトン、そして２頭のミニオーストラリアンシ