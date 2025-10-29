茂木外務大臣は就任後初めて中国の王毅外相と電話会談を行い、レアアースの輸出禁止措置について強い懸念を伝えました。【映像】日中外相電話会談 レアアース輸出禁止に強い懸念会談では、「戦略的互恵関係」や「建設的で安定的な関係の構築」を進める方針を改めて確認しました。茂木大臣からは、中国のレアアースの輸出禁止措置や尖閣諸島周辺などでの活動に懸念を伝えました。一方、中国側の発表によりますと、王毅外相