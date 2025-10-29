広島は２８日、宮崎県日南市の天福球場で１１月１日から２１日まで行われる秋季キャンプのメンバーを発表した。練習試合として同１０日には侍ジャパン戦（サンマリン）、１５日はロッテ戦（都城）が組まれた。参加メンバーの中で最年長となる森翔平投手（２７）はキャンプでの投げ込みを宣言。直球の威力を上げ、先発争いで抜け出していく覚悟を示した。この秋は１点集中で投球に磨きをかける。今季、キャリアハイの７勝を挙げ