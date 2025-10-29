財務省近くで車両火災があった。映像では、車両から真っ赤な炎と黒煙が立ち上っている様子が確認できる。28日午後9時ごろ、東京・千代田区永田町の財務省近くの交差点で「車が燃えていた」との通報があった。運転していた男性は「運転中にパチパチと音がして、車を止めたら発火した」と話していて、警視庁が詳しい原因を調べている。けが人はいなかった。