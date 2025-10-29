2025年度後期（大阪制作）NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演している池谷のぶえのインタビューコメントが公開された。 参考：小日向文世「頑張っている姿が愛らしい」『ばけばけ』勘右衛門役への愛着を明かす 朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋も