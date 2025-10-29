アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、ブライトン戦に向けた所属選手の負傷状況を明かした。28日、イギリスメディア『スカイ』がコメントを伝えている。先月24日に行われたポート・ヴェイル（3部）とのカラバオ・カップ3回戦を2−0で制し、4回戦（ラウンド16）へと駒を進めたアーセナル。1992−93シーズン以来の優勝を目指す同クラブは、29日に準々決勝進出をかけてブライトンをホーム『エミレーツ・スタジアム』で迎え