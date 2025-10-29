朝ドラ「ばけばけ」（NHK）ではアイルランド人のレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が松江に赴任。ヘブンはイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）の写真を大切に持参している。作家の青山誠さんは「ヘブンのモデルであるラフカディオ・ハーンはなぜ日本に来たのか。その行動の裏には新聞社の部下だった女性の存在がある」という――。※本稿は、青山誠『小泉八雲とその妻セツ古き良き「日本の面影」を世界に届けた夫