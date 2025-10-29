ノルウェー女子代表は現地10月28日、スペインで行なわれたなでしこジャパンとの親善試合に２−０で勝利した。28分、左サイドからドリブルで仕掛けたシグネ・ゴープセットが鋭いシュートを決めて先制。さらに52には、再びゴープセットが強烈なミドルを叩き込み、２点目を奪った。FIFAランキング８位の日本（ノルウェーは13位）を撃破。ノルウェーサッカー協会は「日本に勝利、大番狂わせ」と題した記事内で、ジェマ・グレイン