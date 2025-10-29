2025年10月24日〜12月25日、東京・江東区のテレコムセンター展望室で「眺めよう！ニジガクの地元2025」が開催されている。【画像】展示パネル、フォトスポット、入場特典を見る「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」とのコラボレーション企画展だ。「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」（略称：ニジガク）とは、ラブライブ！シリーズの第3作。江東区の有明・お台場周辺が舞台で、架空の高校・虹ヶ咲学園