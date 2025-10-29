巨人は28日、桑田真澄二軍監督と加藤健二軍バッテリーコーチの今季限りの退団を発表した。桑田二軍監督は、21年に現場復帰し同年一軍投手チーフコーチ補佐、22年に投手チーフコーチを務め、23年がファーム総監督、24年から二軍監督に配置転換。25年にはイースタン・リーグ優勝に導いた。