『スター・ウォーズ』続3部作でカイロ・レン役を演じたアダム・ドライバーが、自身の役の単独映画を企画していたとの事実が明るみになると、シリーズのファンは幻と消えたこの映画を渇望するようになった。企画はルーカスフィルムの承認を経て、脚本執筆まで進んだものの、ディズニーCEOらの「ベン・ソロ（＝カイロ・レン）が生きているとは思えない」との一言で闇に葬られていたというのだ。