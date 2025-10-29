週末にふらっと気軽に行ける韓国。肌寒くなるこれからの季節は、スンドゥブやサムゲタン、トッポッキなど身体の中から温まる熱々グルメを本場で食べても良いですね。記事では韓国ツウが通う、絶品グルメ店とおしゃれな食器店をまとめました。旅の計画に含めたいスポットばかりですよ。次の週末に行きたい！韓国旅行の魅力日本からもっとも近い海外「韓国」。週末にふらっと旅に出かけてみませんか。今回は、韓国ツウが選ぶ本場の絶