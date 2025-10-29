「サルーン」「SUV」と並ぶ3モデルが勢ぞろい！ホンダは2025年10月29日、同月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開幕される「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」において、新世代EV（電気自動車）「Honda 0 α（アルファ）プロトタイプ」を世界初公開しました。同モデルは、今年1月のCES 2025で披露された「Honda 0 SALOON（サルーン）」「Honda 0 SUV」に続く“第三のゼロシリーズ”として位置づけられるモデルで