本場ブロードウェイの舞台を中心に数々の傑作を映画館で楽しめる「松竹ブロードウェイシネマ」が、10月31日から「松竹ブロードウェイシネマ 2025秋」と題した連続上映を開催。トニー賞などを受賞した「エニシング・ゴーズ」「インディセント」「タイタニック」の3作品が上映される。今回、アンバサダーに就任した城田優がそれぞれの作品の魅力、そしてミュージカルへの思いを語った。−アンバサダーに就任した心境を聞かせてくだ