2026年から日本を皮切りに発売を予定『ブルドッグ』と呼ばれた『シティターボII』を彷彿させる、実にホンダらしいEV『Super-ONE Prototype（スーパーワン・プロトタイプ）』が登場した。プロトタイプと称しているが、決してデザインスタディではなく、2026年から日本を皮切りにアジア圏やイギリスなどで発売を予定する。【画像】まるでシティターボIIブルドック！『ホンダ・スーパーワン・コンセプト』とベースのN-ONE e:全64枚