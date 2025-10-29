インドと日本を皮切りに2027年から販売予定ホンダ『0（ゼロ）シリーズ』のゲートウェイモデルが世界初公開された。【画像】ホンダの新世代EVシリーズ最新コンセプトモデル『ゼロ・アルファ』登場！全13枚0シリーズは、2024年1月の米CES（コンシューマ・エレクトロニクス・ショー）で世界初公開されたホンダの次世代EVだ。スーパーカーのように車高が低くスポーティなホンダ0 α（ゼロ・アルファ）プロトタイプ