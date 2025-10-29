ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアとの国境からさらに奥地への攻撃を強化する準備をしていると明らかにしました。【映像】クリミア半島の様子ゼレンスキー大統領は27日、ウクライナ軍の最高司令本部会議を開き、攻撃目標をロシアの奥地に設定しました。自身のSNSでドローンやミサイルでの攻撃により石油精製産業に「大きな被害を与えられている」と評価しています。そのうえで、「ロシアは今後、さらに大きな代償を