将棋の王座戦第5局で、藤井聡太七冠が挑戦者の伊藤匠叡王に敗れ、「王座」のタイトルを失い、「六冠」となりました。【映像】王座戦第5局の様子2勝2敗で迎えた王座戦五番勝負の第5局は、29日午後8時半ごろ、藤井七冠（23）が投了し、挑戦者で同学年のライバル伊藤叡王（23）が勝利しました。この結果、伊藤叡王は「王座」の奪取に成功して二冠となり、藤井七冠は六冠となりました。「終盤戦で競り負けるような形になってしま