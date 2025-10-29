東京・品川区で車道が最大13cm盛り上がっているのが見つかりました。近くではリニア中央新幹線の掘削工事をしていて、JR東海が関連を調べています。【映像】リニア工事現場近くの道路が隆起28日、品川区で車道と歩道の間に約10mに渡って段差ができているのが見つかりました。JR東海によりますと、段差は最大13cmほど車道側が隆起し、つまずいてけがをした人もいるということです。現場近くの地下では、リニア中央新幹線の