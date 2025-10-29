古代エジプト、クフ王のピラミッド付近で見つかった木造船を復元するため、日本の研究所がクラウドファンディングで資金調達を開始しました。【映像】「第2の太陽の船」復元へ 11月から博物館で展示エジプト考古学者吉村作治さん（82）らの研究所は28日、古代エジプトで約4600年前に造られた木造船「第2の太陽の船」の復元のため、クラウドファンディングを開始したと発表しました。「第2の太陽の船」は、吉村さんらの調査隊